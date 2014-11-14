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    В Университете АДА состоялось открытие IV Международного Фестиваля

    На фестивале представлены стенды, рассказывающие о культуре разных стран

    Баку. 14 ноября. REPORT. AZ/ Сегодня в Университете АДА состоялось открытие IV Международного Фестиваля. Как сообщает Report, на мероприятии учащиеся университета азербайджанские и иностранные студенты, а также представители аккредитованных в Баку дипломатических миссий представили стенды, рассказывающие о культуре их стран, брошюры с различной информацией, национальную кухню. 

    Выступивший на открытии фестиваля заместитель ректора Университета АДА Фариз Исмаилзаде сообщил, что в университете обучаются студенты из 32 стран мира и такие мероприятия позволяют еще больше развить отношения с другими странами и обрести еще больше друзей Азербайджана в мире.
    После выступлений начался концерт с участием студентов Университета АДА, которые представили зрителям национальные танцы своих стран.

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