Баку. 14 ноября. REPORT. AZ/ Сегодня в Университете АДА состоялось открытие IV Международного Фестиваля. Как сообщает Report, на мероприятии учащиеся университета азербайджанские и иностранные студенты, а также представители аккредитованных в Баку дипломатических миссий представили стенды, рассказывающие о культуре их стран, брошюры с различной информацией, национальную кухню.

Выступивший на открытии фестиваля заместитель ректора Университета АДА Фариз Исмаилзаде сообщил, что в университете обучаются студенты из 32 стран мира и такие мероприятия позволяют еще больше развить отношения с другими странами и обрести еще больше друзей Азербайджана в мире.

После выступлений начался концерт с участием студентов Университета АДА, которые представили зрителям национальные танцы своих стран.