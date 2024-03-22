В "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза"

При совместной организационной инициативе постоянных представительств при ООН Азербайджана, а также стран-участниц и наблюдателей в Организации Тюркских государств (ОТГ), в "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза

При совместной организационной инициативе постоянных представительств при ООН Азербайджана, а также стран-участниц и наблюдателей в Организации Тюркских государств (ОТГ), в "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза", на которой были представлены работы талантливых юных художников из тюркских стран.

Как сообщает американское бюро Report , в открытии выставки приняли участие послы и дипломаты постпредств при ООН Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Туркменистана и Узбекистана.

Выступая на мероприятии, советник постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН Лейла Новруз сказала, что цель организации выставки - представить миру праздник Новруз глазами детей, живущих в США.

Дипломат рассказала, что посредством выставки юные художники показали местной общественности историю и атрибуты Новруза.

Отметим, что на выставке экспонировались работы художников в возрасте 5-16 лет. В их числе были и проживающие в США школьники азербайджанского происхождения 12-летние Кямал Новруз и Лейла Алисой. В завершение 32 юным мастерам кисти были вручены памятные сертификаты.

Замглавы азербайджанского постпредства при ООН Тофиг Мусаев вручил сертификаты К.Новрузу и Л.Алисой, пожелав им успехов в дальнейшей деятельности.