При совместной организационной инициативе постоянных представительств при ООН Азербайджана, а также стран-участниц и наблюдателей в Организации Тюркских государств (ОТГ), в "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза", на которой были представлены работы талантливых юных художников из тюркских стран.
Как сообщает американское бюро
Выступая на мероприятии, советник постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН Лейла Новруз сказала, что цель организации выставки - представить миру праздник Новруз глазами детей, живущих в США.
Дипломат рассказала, что посредством выставки юные художники показали местной общественности историю и атрибуты Новруза.
Отметим, что на выставке экспонировались работы художников в возрасте 5-16 лет. В их числе были и проживающие в США школьники азербайджанского происхождения 12-летние Кямал Новруз и Лейла Алисой. В завершение 32 юным мастерам кисти были вручены памятные сертификаты.
Замглавы азербайджанского постпредства при ООН Тофиг Мусаев вручил сертификаты К.Новрузу и Л.Алисой, пожелав им успехов в дальнейшей деятельности.