О нас

В "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза"

В "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза" При совместной организационной инициативе постоянных представительств при ООН Азербайджана, а также стран-участниц и наблюдателей в Организации Тюркских государств (ОТГ), в "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза
Kультурная политика
22 марта 2024 г. 07:07
В Турецком доме в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества Чудеса Новруза

При совместной организационной инициативе постоянных представительств при ООН Азербайджана, а также стран-участниц и наблюдателей в Организации Тюркских государств (ОТГ), в "Турецком доме" в Нью-Йорке проведена выставка детского творчества "Чудеса Новруза", на которой были представлены работы талантливых юных художников из тюркских стран.

Как сообщает американское бюро Report, в открытии выставки приняли участие послы и дипломаты постпредств при ООН Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Турецкой Республики Северного Кипра, Туркменистана и Узбекистана.

Выступая на мероприятии, советник постоянного представительства Азербайджанской Республики при ООН Лейла Новруз сказала, что цель организации выставки - представить миру праздник Новруз глазами детей, живущих в США.

Дипломат рассказала, что посредством выставки юные художники показали местной общественности историю и атрибуты Новруза.

Отметим, что на выставке экспонировались работы художников в возрасте 5-16 лет. В их числе были и проживающие в США школьники азербайджанского происхождения 12-летние Кямал Новруз и Лейла Алисой. В завершение 32 юным мастерам кисти были вручены памятные сертификаты.

Замглавы азербайджанского постпредства при ООН Тофиг Мусаев вручил сертификаты К.Новрузу и Л.Алисой, пожелав им успехов в дальнейшей деятельности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Türk Evi”ndə “Novruz möcüzələri” adlı uşaq rəsm sərgisi keçirilib

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi