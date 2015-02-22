В Тбилиси отмечен 70-летний юбилей Полада Бюльбюльоглу

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В Тбилиси состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, посла нашей страны в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, в концерте, состоявшемся в Музыкально-культурном центре имени Джансуга Кахидзе в Тбилиси, приняли участие члены государства и правительства Грузии, гости из Азербайджана, России и других стран.

На установленных на сцене мониторах были отражены фотоснимки Полада Бюльбюльоглу с общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым, а также с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, дом отца юбиляра, народного артиста СССР, одного из основоположников национального музыкального театра Азербайджана гениального Бюльбюля, расположенный в древней Шуше, в настоящее время находящейся под вражеской пятой, детские годы народного артиста.

Ведущий вечера, деятель культуры Грузии Вахтанг Кахидзе назвал проведение 70-летнего юбилея народного артиста Азербайджана в зале, носящем имя его отца, знаменательным событием. Полад, перенявший у своего отца, гениального Бюльбюля, любовь к своему народу, Родине, национальному искусству, может гордиться тем, что его знает весь мир.

Вышедший затем на сцену Полад Бюльбюльоглу исполнил свою знаменитую песню "Азербайджан".

Юбиляр особо отметил роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в строительстве центра, где проходит вечер. Сообщил, что в период бывшего СССР без разрешения Центрального Комитета такие грандиозные здания не строились. Этот центр, возведенный по инициативе выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева, сыграл важную роль в культурной жизни Грузии.

Народный артист Азербайджана рассказал о высоком внимании и заботе великого лидера Гейдара Алиева. Подчеркнул, что сегодня политический курс общенационального лидера успешно продолжается Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Юбиляр выразил глубокую признательность главе государства за высокую оценку его творчества.

Затем в исполнении Грузинского симфонического оркестра под дирижерством народного артиста Азербайджана Джаваншира Джафарова прозвучали песни юбиляра. Полад Бюльбюльоглу в сопровождении оркестра спел свои песни. Были показаны отрывки из балета юбиляра "Любовь и смерть" и фрагменты из фильма "Не бойся, я с тобой".

Одним из интересных моментов вечера было исполнение оркестром песни юбиляра под дирижерством сына народного артиста Муртузы Бюльбюля.

Среди поздравивших народного артиста Азербайджана были министр культуры и исторических памятников Грузии Михеил Георгадзе, посол Азербайджана в этой стране Азер Гусейн, ректор Азербайджанской национальной консерватории Сиявуш Керими, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман, член КВН "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде и другие.

Первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман сказал: "Мои юношеские годы связаны с Поладом. Мы дружим уже долгие годы. Он прекрасный композитор, певец и способный дипломат. Празднование после Баку его юбилея в Москве и сегодня в Тбилиси еще раз свидетельствует о том, что Полада Бюльбюльоглу по-настоящему любят".

Мы очень любим гениального Бюльбюля и его достойного преемника Полада. Эти слова принадлежат жителю Тбилиси Константину Словински: "Установленный в центре Тбилиси бюст гениального Бюльбюля, организация юбилея Полада являются наглядным доказательством моих слов. Этих людей любят не только как деятелей искусства, они стали символами дружбы между нашими народами".

Сын юбиляра Муртуза Бюльбюль сказал: "Я горд тем, что выступил в сопровождении Грузинского симфонического оркестра. Это уже история. Выступить на этом концерте для меня большая честь не только потому, что он мой отец. Полад Бюльбюльоглу – народный артист Азербайджана, он также посланник Азербайджана, деятель культуры и науки. Я тоже сделал отцу свой подарок".