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В Стамбуле открылась фотовыставка “Шуша - культурная столица тюркского мира"

В Стамбуле открылась фотовыставка “Шуша - культурная столица тюркского мира" 14 июня в Стамбульском университете Халич открылась фотовыставка на тему “Шуша - культурная столица тюркского мира”.
Kультурная политика
14 июня 2022 г. 18:44
В Стамбуле открылась фотовыставка “Шуша - культурная столица тюркского мира

14 июня в Стамбульском университете Халич открылась фотовыставка на тему “Шуша - культурная столица тюркского мира”.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовано при поддержке Фонда молодежи Азербайджана и Платформы азербайджанских студентов и выпускников (ASAP).

На мероприятии, которое началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, минутой молчания почтили память шехидов обеих братских стран.

Выступавшие высоко оценили солидарность азербайджанской и турецкой молодежи, а также проведение такого мероприятия в канун первой годовщины принятия Шушинской декларации.

На выставке представлены фотоработы, на которых запечатлены виды города Шуша в период оккупации и после нее.

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Версия на английском языке ФотоIstanbul hosts photo exhibition "Shusha - Cultural Capital of Turkic World"
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda “Şuşa-Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” mövzusunda fotosərgi açılıb

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