В Стамбуле открылась фотовыставка “Шуша - культурная столица тюркского мира"

14 июня в Стамбульском университете Халич открылась фотовыставка на тему “Шуша - культурная столица тюркского мира”.

14 июня в Стамбульском университете Халич открылась фотовыставка на тему “Шуша - культурная столица тюркского мира”.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовано при поддержке Фонда молодежи Азербайджана и Платформы азербайджанских студентов и выпускников (ASAP).

На мероприятии, которое началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, минутой молчания почтили память шехидов обеих братских стран.

Выступавшие высоко оценили солидарность азербайджанской и турецкой молодежи, а также проведение такого мероприятия в канун первой годовщины принятия Шушинской декларации.

На выставке представлены фотоработы, на которых запечатлены виды города Шуша в период оккупации и после нее.