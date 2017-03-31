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    В Софии пройдет выставка картин азербайджанских художников

    Мероприятие приурочено к 25-летию установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Болгарии 5 апреля проведет в Софии выставку "Азербайджан - магическая вселенная цветов", сообщает Report со ссылкой на Novitine.com.

    Выставка будет демонстрироваться в Галерее национальных искусств болгарской столицы и приурочена к 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Болгарией.

    Композиции выставки будут представлены работами таких известных художников, как Явер Султанов, Мир Надыр Зейналов, Джавад Мирджавадов, Эльдар Мамедов и Вугар Мамедов, чьи картины хранятся в ряде музеев мира и частных коллекциях.

    Отмечается, что посетители выставки смогут ознакомиться с древней и богатой культурой Азербайджана, разнообразием искусства этой страны.

    Выставка продлится до 21 мая.

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