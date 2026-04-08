В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили праздник весны Новруз

Азербайджан и еще 12 стран мира совместно отметили традиционный праздник весны - Новруз-байрам, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО, помимо нашей страны, организаторами мероприятия выступили Афганистан, Иран, Ирак, Турция, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Индия, Монголия и Пакистан.

Выступая на открытии от имени всех 13 государств, постоянный представитель Таджикистана при ЮНЕСКО Дилшод Камолзода Рахими подчеркнул духовное значение Новруза и отметил, что он является важнейшим образцом культурного наследия, объединяющим все празднующие его народы.

В мероприятии также приняли участие Генеральный директор ЮНЕСКО Халид Аль-Анани, представители дипломатического корпуса, аккредитованного во Франции, диаспорских организаций и другие гости.

После официальной части страны-участницы представили насыщенную культурную программу с образцами национальной музыки и танцев.

Особым украшением культурной части стало дефиле коллекции национальной одежды, созданной азербайджанским модельером Лейлой Бабазаде.

Бабазаде известна как дизайнер и творческий исследователь, черпающий вдохновение из культурного наследия Азербайджана. Основу ее творчества составляет изучение древних орнаментов и символических форм, их современное эстетическое переосмысление. При этом каждый наряд преподносится как носитель истории, памяти и культурной идентичности.

Свои культурные презентации сделали также Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

Гости смогли попробовать традиционные блюда разных кухонь. Азербайджанская кулинария была представлена долмой, пловом и гутабами.

Новруз-байрам еще в 2009 году был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.