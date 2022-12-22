В Риме состоялся концерт по случаю основания азербайджанского города Шуша

В Риме состоялся концерт по случаю 270-летия со дня основания азербайджанского города Шуша.

В Риме состоялся концерт по случаю 270-летия со дня основания азербайджанского города Шуша.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, концерт состоялся при содействии фонда Гейдара Алиева, азербайджанского культурного центра, палаты Италия-Азербайджан и посольства Азербайджана в Риме.

На концерте приняли участие политики, дипломаты, деятели искусства, а также представители азербайджанской диаспоры в Италии.

В ходе торжественного концерта посол Азербайджана Рашад Асланов отметил, что Шуша, имеющая 270-летнюю историю и перенесшая большие разрушения в период армянской оккупации, после освобождения, вновь начала процветать.

На концерте были исполнены популярные азербайджанские народные песни, а также итальянские классические произведения.