В Риме состоится концерт под названием "Звуки и ритмы Страны огней"

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ 24 мая в римском театре Salone Margherita при организационной поддержке посольства Азербайджана в Италии состоится концерт азербайджанской музыки и народных танцев "Звуки и ритмы Страны огней", посвященный Дню Республики и 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой.

Как сообщили Report в посольстве, на концерте примет участие действующий при созданной в 1936 году основоположником азербайджанской классической музыки Узеиром Гаджибейли Азербайджанской государственной филармонии Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова.

Выступления ансамбля имеют большой успех как в Азербайджане, так и за рубежом.

В целом, роль музыки в Азербайджане всегда была неоценимой. Именно по этой причине первая опера мусульманского мира на Востоке была создана в Азербайджане в 1908 году.

Первой женщиной-исполнительницей в мусульманском мире была Шовкет Мамедова, первой написавшей оперу женщиной Востока была также азербайджанка Шафига Ахундова (1972 г).