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В поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры

В поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе № 1, построенной Фондом Гейдара Алиева в селе Биринджи Нугади Губинского района.
Kультурная политика
6 декабря 2021 г. 14:52
В поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе № 1, построенной Фондом Гейдара Алиева в селе Биринджи Нугади Губинского района.

Как сообщает Report, они также ознакомились с условиями, созданными в новом Доме культуры в поселке Гонагкенд.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились с жителями поселка Гонагкенд и возложили цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому в поселке.

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Версия на английском языке New Culture House built in Gonagkend settlement of Azerbaijan’s Guba 
Версия на азербайджанском языке Qubanın Qonaqkənd qəsəbəsində yeni Mədəniyyət Evi inşa olunub

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