В поселке Гонагкенд Губинского района построен новый дом культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе № 1, построенной Фондом Гейдара Алиева в селе Биринджи Нугади Губинского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе № 1, построенной Фондом Гейдара Алиева в селе Биринджи Нугади Губинского района.

Как сообщает Report, они также ознакомились с условиями, созданными в новом Доме культуры в поселке Гонагкенд.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева встретились с жителями поселка Гонагкенд и возложили цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому в поселке.