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В подчинении посольства Азербайджана в Германии создается Центр культуры

В подчинении посольства Азербайджана в Германии создается центр

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Центра культуры в подчинении посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

Как сообщает Report, цель заключается в расширении пропагандистской работы о внутренней и внешней политике, культуре, истории, социально-экономическом развитии, научно-техническом и туристическом потенциале.  

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры, связанные с обеспечением деятельности Центра культуры.

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