В подчинении посольства Азербайджана в Германии создается Центр культуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Центра культуры в подчинении посольства Азербайджанской Республики в Федеративной Республике Германия.

Как сообщает Report, цель заключается в расширении пропагандистской работы о внутренней и внешней политике, культуре, истории, социально-экономическом развитии, научно-техническом и туристическом потенциале.

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять необходимые меры, связанные с обеспечением деятельности Центра культуры.