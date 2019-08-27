В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт звезд эстрады

26 августа в парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт с участием звезд эстрады.

Как сообщает Report, на концерте заслуженный артист Мири Юсиф, известные певцы Диляра Кязимова, Самра Рагимли, Рауф Ахмедов, рэперы Эльшад Хосе и Гурд представили зрителям интересную программу.

Проживающий в настоящее время в Москве популярный азербайджанский певец Джони был особым гостем вечера и исполнил свои известные хиты.

Концертная программа была с интересом встречена зрителями.