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В Париже представлены кулинарные традиции Азербайджана

В Париже представлены кулинарные традиции Азербайджана Во французской столице Париже были представлены кулинарные традиции Азербайджана.
Kультурная политика
24 ноября 2024 г. 16:55
В Париже представлены кулинарные традиции Азербайджана

Во французской столице Париже были представлены кулинарные традиции Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие прошло в одном из ведущих инженерных учебных заведений Франции Ecole des Mines de Paris - PSL.

Целью проведения кулинарного мероприятия является предоставление возможности студентам из разных стран делиться своим культурным наследием посредством национальной кухни.

На мероприятии была предоставлена подробная информация о кулинарных традициях Азербайджана. Гости смогли отведать блюда азербайджанской кухни, такие как кутаб, шякярбура, пахлава и другие.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's culinary traditions presented in Paris
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Azərbaycan kulinariyası təqdim olunub

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