В Париже представлены кулинарные традиции Азербайджана

Во французской столице Париже были представлены кулинарные традиции Азербайджана.

Во французской столице Париже были представлены кулинарные традиции Азербайджана.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие прошло в одном из ведущих инженерных учебных заведений Франции Ecole des Mines de Paris - PSL.

Целью проведения кулинарного мероприятия является предоставление возможности студентам из разных стран делиться своим культурным наследием посредством национальной кухни.

На мероприятии была предоставлена подробная информация о кулинарных традициях Азербайджана. Гости смогли отведать блюда азербайджанской кухни, такие как кутаб, шякярбура, пахлава и другие.