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В Париже обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО

В Париже обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым, провела в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже встречи с руководителями организации.
Kультурная политика
22 марта 2024 г. 19:55
В Париже обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО

Делегация, возглавляемая заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым, провела в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже встречи с руководителями организации.

Как передает Report со ссылкой на Минкультуры, на встречах, проведенных 21 марта с президентом Генеральной конференции ЮНЕСКО Симоной Микулеску и председателем Исполнительного совета Верой Лакулье, обсуждались вопросы деятельность Азербайджана по защите всемирного культурного наследия на национальном, региональном и международном уровнях.

На встречах было высоко оценено то, что Азербайджан пять раз проводил Всемирный форум межкультурного диалога (WIFD), и выражена поддержка VI Форума, который планируется провести 1-3 мая текущего года.

22 марта вопросы сотрудничества ЮНЕСКО-Азербайджан обсуждались на встречах с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос и заместителем генерального директора по приоритету Африки и международным связям Энтони Охеменг-Боамой.

Было подчеркнуто, что поддержка Азербайджаном африканских стран и развивающихся малых островных государств имеет большое значение. Также отмечена деятельность по восстановлению памятников истории и культуры на освобожденных территориях Азербайджана, а также действия в рамках механизмов ЮНЕСКО, связанные с культурным наследием Азербайджана, уничтоженным и разграбленным во время оккупации.

В ходе состоявшихся встреч были проведены обсуждения в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, UNESCO hold discussions for dev’t of cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə Azərbaycan və UNESCO arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi müzakirə olunub

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