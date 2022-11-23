О нас

В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея азербайджанского композитора

В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея азербайджанского композитора В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Фикрета Амирова.
Kультурная политика
23 ноября 2022 г. 09:25
В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея азербайджанского композитора

В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Фикрета Амирова.

Как сообщает местное бюро Report, музыкальный вечер, организованный по инициативе главы Национального общества музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, лауреата международных конкурсов Наргиз Алияровой, прошел в известном нью-йоркском концертном зале "Карнеги Холл".

В мероприятии под названием "Мост дружбы" (Bridge of Friendship) приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, дипломаты, активисты азербайджанской общины в США, представители местной общественности и любители искусства.

Н.Алиярова рассказала присутствующим о Ф.Амирове, оставшемся после него наследии. Н.Алиярова и всемирно известный скрипач, победитель конкурса Паганини Александр Марков исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi münasibətilə konsert keçirilib

Самое читаемое

В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 35
Число пострадавших в результате землетрясения в Турции возросло до 35
23 ноября 2022 г. 08:27
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета SOCAR
17 ноября 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi