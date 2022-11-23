В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея азербайджанского композитора

В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Фикрета Амирова.

В Нью-Йорке состоялся концерт по случаю 100-летнего юбилея выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Фикрета Амирова.

Как сообщает местное бюро Report, музыкальный вечер, организованный по инициативе главы Национального общества музыки и глобальной культуры, известной пианистки, заслуженной артистки Азербайджана, профессора, лауреата международных конкурсов Наргиз Алияровой, прошел в известном нью-йоркском концертном зале "Карнеги Холл".

В мероприятии под названием "Мост дружбы" (Bridge of Friendship) приняли участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, дипломаты, активисты азербайджанской общины в США, представители местной общественности и любители искусства.

Н.Алиярова рассказала присутствующим о Ф.Амирове, оставшемся после него наследии. Н.Алиярова и всемирно известный скрипач, победитель конкурса Паганини Александр Марков исполнили произведения азербайджанских и мировых композиторов.