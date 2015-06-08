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    В новом ресторане «Ателье 61» будут предлагаться блюда мексиканской кухни - ФОТО

    Открытие новых объектов культуры и отдыха также популяризируют Азербайджан как центр туризма

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и дочь Лейла Алиева ознакомились с новым рестораном «Ателье 61», построенным на территории Площади Государственного флага.

    Report сообщает, что глава государства был проинформирован о том, что в «Ателье 61», где будут предлагаться блюда мексиканской кухни, гости также смогут посмотреть латиноамериканские танцы.

    Проводимая в последние годы работа по расширению Приморского национального парка, мероприятия по благоустройству и созиданию, осуществляемые на Площади Государственного флага и прилегающей к ней территории, приумножают красоту нашей столицы, служат удобству людей, производят на горожан приятное впечатление, вселяют чувство глубокого удовлетворения. Открытие новых объектов культуры и отдыха также популяризируют нашу республику как центр туризма.

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