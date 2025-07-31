В Нахчыване отреставрируют историческую баню XVIII века

Министерство культуры Нахчыванской Автономной Республики приступает к реставрации бани Исмаил хана - архитектурного памятника XVIII века.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, работы проводятся в рамках Государственной программы социально-экономического развития на 2023–2027 годы.
По итогам завершенного тендера подготовка проектно-сметной документации поручена ООО "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu".
Согласно контракту, предусмотрены также благоустройство территории, геологические и топографические исследования, а также работы по дизайну интерьера.