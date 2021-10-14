В Москве состоялось открытие аудитории и памятника Фармана Салманова

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе состоялось открытие аудитории и памятника в честь 90-летнего юбилея известного азербайджанского геолога, доктора геолого-минералогических наук, член-корреспондента Росси

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе состоялось открытие аудитории и памятника в честь 90-летнего юбилея известного азербайджанского геолога, доктора геолого-минералогических наук, член-корреспондента Российской академии наук, Героя социалистического труда Фармана Салманова.



Как сообщает российское бюро Report, автором бюста выступил Народный художник Азербайджана Натик Алиев.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, открывая церемонию поблагодарил руководство Фонда Гейдара Алиева и лично президента Фонда, Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву за большой вклад в укреплении отношений между двумя странами: "Фонд Гейдара Алиева осуществляет много проектов в России – ремонтирует школы, ставит памятники, проводит различные мероприятия. География деятельности Фонда очень широкая – от Астрахани, Волгограда до Санкт-Петербурга. И сегодня в Российском государственном геологоразведочном университете открывается бюст Фарману Салманову".

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов выразил особую благодарность Фонду Гейдара Алиева за многолетние усилия по популяризации выдающихся достижений Азербайджана.

Шахбазов отметил, что Фарман Салманов является первооткрывателем гигантских нефтяных и газовых месторождений в Тюменской области Западной Сибири. Он является самым результативным геологом в мировой истории, участвовавший в открытии крупных месторождений нефти и газа.

Заведующий кафедры РГГРУ, Заслуженный геолог РФ, лауреат премии имени И. М. Губкина Вагиф Керимов подчеркнул, что открытие аудитории и памятника знаменательное событие для Университета.

Он рассказал, что в общей сложности Салманов стал первооткрывателем и участником открытий на Тюменском севере более 130 месторождений нефти и газа, среди которых уникальные по размерам запасов и качеству продукции.

Проректор Университета Юрий Панов, также выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева и отметил, что аудитория имени Фармана Салманова будет рабочей аудиторией для всех студентов вуза, которые будут изучать опыт знаменитого азербайджанского геолога.

В мероприятии также приняли участие родные и близкие геолога.