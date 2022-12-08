В Москве состоялась выставка, посвященная Бюльбюлю

Творческое наследие Бюльбюля объединяет Азербайджан и Россию, духовно сближает народы двух стран.

Творческое наследие Бюльбюля объединяет Азербайджан и Россию, духовно сближает народы двух стран.

Как передает Report, об этом в среду заявил ТАСС посол Азербайджана в РФ, сын оперного певца Полад Бюльбюльоглу на открытии выставки "Азербайджанский соловей", посвященной 125-летию со дня рождения народного артиста СССР Бюльбюля.

"Бюльбюль был связан с Россией. Он - народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии, кавалер двух орденов Ленина. Бюльбюль - человек, который много сделал не только для развития азербайджанской культуры, но и всего СССР. <...> Это те скрепы, которые духовно сближают наши народы. И очень важно проводить именно такие мероприятия, чтобы молодежь об этом узнавала", - отметил он.

Отметим, что экспозиция открылась в Российском национальном музее музыки. На выставке представлены свыше 200 материалов о жизни и творческом пути знаменитого советского оперного тенора. Благодаря QR-кодам посетители смогут послушать классические оперные арии, народные песни, романсы и арии азербайджанских композиторов в исполнении певца.