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В Москве состоялась выставка, посвященная Бюльбюлю

В Москве состоялась выставка, посвященная Бюльбюлю Творческое наследие Бюльбюля объединяет Азербайджан и Россию, духовно сближает народы двух стран.
Kультурная политика
8 декабря 2022 г. 01:06
В Москве состоялась выставка, посвященная Бюльбюлю

Творческое наследие Бюльбюля объединяет Азербайджан и Россию, духовно сближает народы двух стран.

Как передает Report, об этом в среду заявил ТАСС посол Азербайджана в РФ, сын оперного певца Полад Бюльбюльоглу на открытии выставки "Азербайджанский соловей", посвященной 125-летию со дня рождения народного артиста СССР Бюльбюля.

"Бюльбюль был связан с Россией. Он - народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии, кавалер двух орденов Ленина. Бюльбюль - человек, который много сделал не только для развития азербайджанской культуры, но и всего СССР. <...> Это те скрепы, которые духовно сближают наши народы. И очень важно проводить именно такие мероприятия, чтобы молодежь об этом узнавала", - отметил он.

Отметим, что экспозиция открылась в Российском национальном музее музыки. На выставке представлены свыше 200 материалов о жизни и творческом пути знаменитого советского оперного тенора. Благодаря QR-кодам посетители смогут послушать классические оперные арии, народные песни, романсы и арии азербайджанских композиторов в исполнении певца.

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