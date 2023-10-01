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В Москве прошел концерт Государственного Кремлевского оркестра под управлением Муртузы Бюльбюля

В Москве прошел концерт Государственного Кремлевского оркестра под управлением Муртузы Бюльбюля В Москве в исполнении Государственного Кремлевского оркестра с участием азербайджанского дирижера Муртузы Бюльбюля была представлена концертная программа "Учителя и ученики".
Kультурная политика
1 октября 2023 г. 15:26
В Москве прошел концерт Государственного Кремлевского оркестра под управлением Муртузы Бюльбюля

В Москве в исполнении Государственного Кремлевского оркестра с участием азербайджанского дирижера Муртузы Бюльбюля была представлена концертная программа "Учителя и ученики".

Как сообщает российское бюро Report, на концерте, состоявшемся в концертном зале "Зарядье", прозвучали произведения великих композиторов Гара Гараева (Третья симфония), Дмитрия Шостаковича (Камерная симфония), Георгия Свиридова (Музыка для камерного оркестра).

Молодой дирижер Муртуза Бюльбюль в своим авторском концерте в очередной раз обратился к творчеству народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана выдающегося представителя азербайджанской культуры академика Гара Гараева, являвшегося одним из последователей композиторской школы Дмитрия Шостаковича, поставил перед собой цель внести вклад в популяризацию азербайджанской классической музыки в мире.

Концерт Государственного Кремлевского оркестра под руководством молодого азербайджанского дирижера Муртузы Бюльбюля прошел с большим успехом. Зрители встретили продолжительными аплодисментами любимые произведения гениальных композиторов в новом оригинальном исполнении.

Отметим, что Муртуза Бюльбюль - внук выдающегося певца Бюльбюля, сын народного артиста Азербайджана, чрезвычайного и полномочного посла нашей страны в России Полада Бюльбюльоглу. Он является студентом оперно-симфонического дирижёрского факультета Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.

Дирижер запомнился своими выступлениями в Азербайджане, России, Германии, Италии, Казахстане и многих других странах. Муртуза Бюльбюль выступал на одной сцене с Российским национальным оркестром, Оркестром российской кинематографии, оркестром Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, Московским молодежным камерным оркестром и многими другими известными музыкальными коллективами, а также с такими известными певцами, Анна Нетребко, Эльчин Азизов, Динара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Murtuza Bülbülün dirijorluğu ilə Dövlət Kreml orkestrinin konserti keçirilib

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