В Лос-Анджелесе состоялась выставка азербайджанских художниц

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, США, состоялась выставка произведений юных азербайджанских художниц.

Как сообщили Report в Генконсульстве, на выставке были представлены работы Айдан Гусейнли, Фидан Ким, Динары Джабиевой, Лалы Рагимовой и Саяры Нематовой.

На выставке, организованной Генконсульством, приняли участие члены азербайджанской диаспоры, генконсулы стран, аккредитованных в Лос-Анджелесе, мировые знаменитости, среди которых Нобелевский лауреат Арье Варшель (Arieh Warshel), деятели науки и культуры, журналисты, а также главы дружественных еврейской, турецкой и иранской общин.

После вступительной речи генконсула Азербайджана в Лос-Анджлесе Насими Агаева состоялся показ документального фильма, посвященного Центру современного искусства YARAT.

Одна из участниц выставки – внучка оперной певицы Соны Аслановой – Лала Рагимова исполнила классические произведения. Затем гости ознакомились с картинами, представленными в экспозиции.