В Киеве состоялся вечер классической музыки, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Киев. 12 декабря.REPORT.AZ/ 11 декабря в Киеве состоялся концерт классической музыки, посвященный памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает украинское бюро Report, мероприятие прошло в Большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского и было организовано посольством Азербайджана в Украине.

Концерт посетили посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, глава Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, глава Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, глава Союза азербайджанской молодежи Украины Ильгама Аллахвердиева, дипломаты, деятели культуры, представители диаспоры.

Со вступительным словом на открытии вечера выступил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев. "Гейдар Алиев внес неоценимый вклад в развитие азербайджанского общества и государства. Я рад, что мне посчастливилось работать вместе с таким великим человеком, как Гейдар Алиев. Поэтому я смог пройти уникальную школу жизни и школу государственности", - рассказал Азер Худиев.

Перед началом концерта было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной музыкальной академией Украины имени П.И. Чайковского и Азербайджанской государственной музыкальной академией.

Перед присутствующими выступили Национальный ансамбль солистов "Киевская камерата" под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде, тарист Андрей Тучапець, лауреат международных конкурсов Ксения Бахритдинова (сопрано), Раван Исмаилов (народное пение).

Прозвучали симфония для струнного оркестра "Низами" Фикрета Амирова, романс "Гвоздика" Васифа Адигезалова, "Горная легенда" Евгения Станковича, "Танец Айши" из балета "Семь красавиц" Кара Караева и другие произведения музыкального искусства.