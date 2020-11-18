В Киеве состоялся круглый стол, посвящённый азербайджанскому мультикультурализму

В Киеве в медиа-центре Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств состоялся круглый стол на тему: "Мультикультурализм — историческое наследие и национальное достояние азербайджанского народа"

В Киеве в медиа-центре Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств состоялся круглый стол на тему: "Мультикультурализм — историческое наследие и национальное достояние азербайджанского народа".

Как передает Report, в рамках мероприятия также была презентована книга "Azerbaijani Multiculturalism. The Treasure of Ethnic Diversity", ранее изданная Бакинским международным центром мультикультурализма.

Организатор мероприятия, которое было приурочено Дню национального возрождения Азербайджана, а также Международному дню толерантности, который отмечается 16 ноября—Бакинский международный центр мультикультурализма. Модератором мероприятия выступила представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

В онлайн формате перед гостями выступила профессор, советник директора Бакинского международного центра мультикультурализма Айтен Гахраман. Она отметила, что Азербайджан исторически является мультикультурной и толерантной страной. "Уважаемые гости мероприятия, хочу поздравить Вас с Международным днём толерантности, который отмечают 16 ноября. БМЦМ реализует много проектов в Украине, направленных на популяризацию концепции азербайджанского мультикультурализма, и всегда украинская аудитория встречает их с большим интересом. И это неслучайно, ведь в украинского и азербайджанского народов, а также этносов, которые живут в наших странах, похожие взгляды на понятие толерантности и терпимости. Для нас очень важно сотрудничество с дружественной нам Украиной, ведь ваша страна всегда была одним из стратегических партнёров Азербайджана, и наши страны всегда поддерживают друг друга.

Пользуясь возможностью, хочу поделится радостной новостью, о которой Вы наверное уже знаете, что Азербайджан вернул себе ранее оккупированные Арменией территории. И ступив впервые за почти 30 лет на эту свою землю, мы увидели результаты варварских действий Армении, страны, которая фактически является моноэтнической и моноконфессиональной. Ведь на этих территориях были множественные храмы, мечети, памятники архитектуры, которые сейчас либо уничтожены либо находятся в плачевном состоянии. Видя все это варварство, можно сказать, что страны, в которых развита исламофобия, антисемитизм, ксенофобия и другие подобные явления, не имеют будущего.

Мы можем ответить на такие варварские действия и поступки Армении словами нашего Президента Ильхама Алиева, который говоря о мультикультурализме всегда заявляет, что альтернативы мультикультурализму не было, нет и не будет.

Я желаю вам успехов в познании особенностей азербайджанской модели межкультурного и межрелигиозного диалога, и книга, которую сегодня презентуете, подаёт всестороннюю информацию об этом",—отметила Айтен Гахраман.

Востоковед Михаил Якубович (Фрайбургский университет) в своём выступлении акцентировал внимание на личном опыте посещения Азербайджана в 2019 году. "В ходе лекции, прочитанной в Азербайджанском институте теологии, было неожиданно приятно отметить сосуществование различных взглядов и дискуссий на религиозную культуру Востока в целом и Азербайджана в частности. Возможность познакомиться с представителями различных религий во время проведения исламоведческого форума (июль 2019) также стал хорошей возможностью для более целостного понимания того, каким образом достигнута уникальная модель мирного взаимодействия сложных вопросов шиитско-суннитских отношений. Хочется поприветствовать освобождение Азербайджаном оккупированных территорий и выразить надежду на то что азербайджанской модель мультикультурализма будет имплементироваться на тех территориях, где Азербайджан восстановил контроль. Напоследок отмечу, что я много работаю над переводами Корана, и в работе с материалами я много обращаюсь к тому что было проделано, например, в начале ХХ азербайджанскими учёными. И даже по тому как толкование Корана, проделанное суннитами, могло свободно использоваться шиитами, уже говорило о том что нет серьезных различий или непринятия между разными конфессиональными группами в Азербайджане. Сейчас, когда в мире обостряются отношения между шиитами и суннитами, Азербайджан является островком стабильности и толерантности. Надеюсь, другие страны и регионы Кавказа будут брать пример с Азербайджана",—рассказал Михаил Якубович.

Доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", руководитель Ассамблеи украинской и азербайджанской интеллигенции Ферхад Туранлы отметил, что необходимо акцентировать внимание на том, что появление культуры и начало этногенеза азербайджанцев на землях Северного (Кавказская Албания) и Южного Азербайджана начались приблизительно с IV тыс. до н. э., а история его государственности с начала І тыс. до н. э. «В этом эволюционном процессе принимали участие многочисленные этносы, прежде всего тюркские, такие как скифы, гунны, хазары, болгары, кипчаки, огузы и др. Учитывая этот факт следует отметить, что основную массу населения современного Азербайджана составляет тюркский фактор. Географическое расположение Азербайджана обусловило появлению на его территориях разных этносов, культур и религий»,—рассказал Ферхад Туранлы. Учёный также отметил, что в IV–VII ст. христианское вероисповедание было официальной религией Кавказской Албании, то есть до распространения исламской религии, которое началось в VII ст. Таким образом, церкви и другие христианские памятники на территории Карабаха являются историческим культурным и духовным наследием Азербайджана и не имеют никакого отношения к армянам. Историк также поздравил участников конференции с блестящей победой Азербайджанской армии на Отечественной войне, которая происходила 27 сентября – 10 ноября 2020 г.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Замина Алиева рассказала про литературно-художественные истоки азербайджанского мультикультурализма и детализировала про осуществлённые проекты, направленные на ознакомление украинской аудитории с образцами современной и классической азербайджанской литературы, в которой воспеваются общечеловеческие ценности и гуманизм.

Известный украинский поэт, лауреат литературных конкурсов Сергей Савин проанализировал мультикультурные мотивы в творчестве азербайджанских поэтов а также задекламировал для присутствующих отдельные произведения Вагифа Самедоглу, Исы Исмаилзаде и других.

Кандидат исторических наук, член Национального союза журналистов Украины, модератор проектов Научной серии Мировые традиции государственного управления Владимир Омельчук заявил: "Я рад сегодня здесь присутствовать и чувствовать атмосферу победоносного Азербайджана, благодарен за приглашение представителям БМЦМ в Украине, который является одним их важных центров азербайджанистики в Киеве. Я знаю, что азербайджанский народ очень мудрый, который издавна отличался взвешенностью, а также гостеприимностью и добродушием. Я в своих работах уделял много внимания изучению политико-правового статуса Нахичеваня, истории этого уникального региона. Не смотря на сложное расположение, на то что в начале прошлого века партия "Дашнакцутюн" совершала террористические акты, пытаясь зачистить регион от тюркского населения, Нахичевань выстоял и стал одним из самых процветающих и успешных , мультикультурных регионов Азербайджана. Я уверен что деятельность БМЦМ в который раз обратит внимание на потенциал украинско-азербайджанского сотрудничества, ведь сегодня Азербайджан, особенно в связи с последними событиями, может называть себя лидером в регионе".

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко отметил, что успешный концептуальный опыт Азербайджана в проведении политики мультикультурализма является актуальным для внедрения в государственную сферу разными странами мира.

В рамках мероприятия также были награждены грамотами представители украинской молодёжи, которые содействуют популяризации концепции азербайджанского мультикультурализма в Украине, в частности, Дарья Пономаренко, Наталия Лыннык, Роман Попов, Глеб Парфёнов, Денис Москалык.

На мероприятии присутствовали учёные, преподаватели университетов, студенты Киевского национального университета культуры и искусств, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киевского университета культуры, журналисты. Презентованная в рамках мероприятия книга была передана в библиотеки университетов.