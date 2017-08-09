 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индонезии планируется открыть Азербайджанский культурный центр

    B связи с этим была проведена встреча посла Индонезии с замминистра иностранных дел Азербайджана

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Индонезии планируется открыть Азербайджанский культурный центр.

    Об этом Report сообщили в посольстве Индонезии в Азербайджане.

    Согласно информации, в связи с этим была проведена встреча посла Индонезии Хуснана Бея Фанани с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, на которой была обсуждена данная тема.

    В посольстве сообщили, что в Джакарте действуют культурные центры многих стран и они были бы рады посодействовать в открытии и Азербайджанского культурного центра.

    Отметим, что при Азербайджанском университете языков действует Центр индонезийской культуры.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi