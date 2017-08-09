Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Индонезии планируется открыть Азербайджанский культурный центр.

Об этом Report сообщили в посольстве Индонезии в Азербайджане.

Согласно информации, в связи с этим была проведена встреча посла Индонезии Хуснана Бея Фанани с замминистра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, на которой была обсуждена данная тема.

В посольстве сообщили, что в Джакарте действуют культурные центры многих стран и они были бы рады посодействовать в открытии и Азербайджанского культурного центра.

Отметим, что при Азербайджанском университете языков действует Центр индонезийской культуры.