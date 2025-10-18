В Гяндже состоялось открытие музея сражений при Чанаккале
Kультурная политика
- 18 октября, 2025
- 13:26
В Баку при поддержке Института Юнуса Эмре, Генерального консульства Турции в Гяндже, Исполнительной власти города и Управления исторической территории сражений при Чанаккале в Гяндже открылся Мобильный музей сражений при Чанаккале, приуроченный к 100-летию этих событий.
Как сообщает западное бюро Report, проект Мобильного музея начал работу 2 июля 2020 года и демонстрируется по всей Турции.
Музей демонстрирует различные материалы, видео и боевые объекты, относящиеся к боевым действиям того периода. С помощью звуковых эффектов, особой атмосферы и дизайна он стремится передать дух Чанаккале в Турции и за ее пределами.
