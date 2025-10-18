Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    В Гяндже состоялось открытие музея сражений при Чанаккале

    Kультурная политика
    • 18 октября, 2025
    • 13:26
    В Гяндже состоялось открытие музея сражений при Чанаккале

    В Баку при поддержке Института Юнуса Эмре, Генерального консульства Турции в Гяндже, Исполнительной власти города и Управления исторической территории сражений при Чанаккале в Гяндже открылся Мобильный музей сражений при Чанаккале, приуроченный к 100-летию этих событий.

    Как сообщает западное бюро Report, проект Мобильного музея начал работу 2 июля 2020 года и демонстрируется по всей Турции.

    Музей демонстрирует различные материалы, видео и боевые объекты, относящиеся к боевым действиям того периода. С помощью звуковых эффектов, особой атмосферы и дизайна он стремится передать дух Чанаккале в Турции и за ее пределами.

    битва при Чанаккале Гянджа музей Генконсульство Турции
    Фото
    Gəncədə Çanaqqala döyüşləri muzeyinin açılışı olub

    Последние новости

    13:52

    Мирзоян: Надеемся на прогресс в установлении дипотношений с Турцией в ближайшие месяцы

    В регионе
    13:46

    Deloitte: Бизнес-среда в Азербайджане остается стабильной

    Бизнес
    13:26
    Фото

    В Гяндже состоялось открытие музея сражений при Чанаккале

    Kультурная политика
    13:04

    Министерство национальной обороны Турции: Мы всегда будем рядом с Азербайджаном

    В регионе
    12:59

    МИД Турции поздравил Азербайджан

    Внешняя политика
    12:56

    Deloitte: В бизнес-среде Азербайджана наблюдается положительная динамика доходов

    Бизнес
    12:54

    ЦИК Армении: Политсилы не ограничены в агитации до начала предвыборной кампании

    В регионе
    12:52

    Посольство ФРГ поделилось постом в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    12:41

    Прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    Лента новостей