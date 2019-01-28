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    В Грузии проведена акция для сохранения имени Наримана Нариманова - ФОТО

    Тбилиси. 28 января. REPORT.AZ/ В Марнеульском районе Грузии проведена акция для сохранения имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля и литератора Наримана Нариманова.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в мероприятии, которое состоялось в парке перед Марнеульским парком культуры, приняли участие молодые активисты, интеллигенция и представители общественности.

    Одна из организаторов акции молодая активистка Айгюль Исаева заявила в выступлении, что недавно некто по имени Ираклий Квеладзе сообщил СМИ, что собираются подписи местных жителей Марнеули для присвоения парку, где находится бюст Н.Нариманову, имени Мераба Коставы и обращение будет представлено в районный муниципалитет, добавив, что после переименования парка появится необходимость в том, чтобы также был перенесен бюст Нариманову. 

    В своих выступлениях представители интеллигенции также рассказали о больших заслугах Н.Нариманова в Азербайджане и Грузии, заявив, что борьба за сохранение его имени в Грузии является моральным долгом местных азербайджанцев.

    На мероприятии было зачитано обращение к председателю муниципалитета Марнеульского района Амирану Гиоргадзе.

    В документе было потребовано, чтобы парку перед Домом культуры было присвоено имя Н.Нариманова, восстановлено имя литератора в сельской общественной школе Гызылгаджилы.

    В конце акции были собраны подписи под обращением к председателю муниципалитета.

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