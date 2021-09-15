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В Екатеринбурге пройдет выставка, где будут представлены азербайджанские ковры

В Екатеринбурге пройдет выставка, где будут представлены азербайджанские ковры В Москве по инициативе Торгового представительства Азербайджанской Республики в России прошла дискуссионная площадка «Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России»
Kультурная политика
15 сентября 2021 г. 15:41
В Екатеринбурге пройдет выставка, где будут представлены азербайджанские ковры

В Москве по инициативе Торгового представительства Азербайджанской Республики в России прошла дискуссионная площадка "Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России" в рамках специализированной международной выставки интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil 2021.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках встречи выступил Торговый Представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, который рассказал о продаже первой партии азербайджанский ковров в России.

"Уже осуществлена первая партия продаж азербайджанских ковров ручной работы на территории Российской Федерации. Этот год ознаменован расширением регионального сотрудничества. Он совпал с началом популяризации азербайджанского ковра в России. Уже есть договорённость на высоком административном уровне провести в Екатеринбурге выставку, на которой будут представлены и азербайджанские ковры", - отметил Р. Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan xalçaları Yekaterinburqda nümayiş olunacaq

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