В Екатеринбурге пройдет выставка, где будут представлены азербайджанские ковры

В Москве по инициативе Торгового представительства Азербайджанской Республики в России прошла дискуссионная площадка «Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России»

В Москве по инициативе Торгового представительства Азербайджанской Республики в России прошла дискуссионная площадка "Экспорт азербайджанских ковров. Популяризация азербайджанских ковров и текстиля в России" в рамках специализированной международной выставки интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil 2021.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках встречи выступил Торговый Представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, который рассказал о продаже первой партии азербайджанский ковров в России.

"Уже осуществлена первая партия продаж азербайджанских ковров ручной работы на территории Российской Федерации. Этот год ознаменован расширением регионального сотрудничества. Он совпал с началом популяризации азербайджанского ковра в России. Уже есть договорённость на высоком административном уровне провести в Екатеринбурге выставку, на которой будут представлены и азербайджанские ковры", - отметил Р. Алиев.