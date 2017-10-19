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    В Днепре состоялся концерт, посвященный Дню независимости Азербайджана

    Мероприятие состоялось при поддержке Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины

    Киев. 19 октября. REPORT.AZ/ В Днепропетровской филармонии состоялся концерт Академического симфоничного оркестра под руководством дирижера, народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова.

    Как сообщает украинское бюро Report, мероприятие приурочено ко Дню независимости Азербайджанской Республики.

    Среди солистов концерта - Шахрияр Иманов (тар), Ряван Исмаилов (вокал), Елена Самойлова (сопрано). Мероприятие состоялось при поддержке Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины.

    "Искренне поздравляю всех с Днем независимости Азербайджана. Украинцы наибольше понимают нашу радость в этот день - наши народы знают каково это - после получения независимости отстаивать ее каждый день, защищая страну от агрессора", - обратился к присутствующим глава ОДАУ Хикмет Джавадов.

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