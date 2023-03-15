В Центре Гейдара Алиева открылась выставка бахрейнского художника "Первая искра"

14 марта в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки бахрейнского художника Рашида Аль Халифы под названием "Первая искра" (First Light). В экспозицию вошли новые инсталляции автора.

14 марта в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки бахрейнского художника Рашида Аль Халифы под названием "Первая искра" (First Light). В экспозицию вошли новые инсталляции автора.

Как сообщает Report, на бакинской выставке впервые на суд зрителей представлены такие работы автора, как "Ловушка для рыбы", "Мозаика", "Мы создали все живое из воды", "Круговое отражение".

Это первая выставка художника в Азербайджане.

В беседе с журналистами Рашид Аль Халифа выразил удовлетворение от пребывания в Баку: "Я очень рад воочию увидеть Баку и иметь возможность продемонстрировать свои работы в Центре Гейдара Алиева. Некоторые из них я создал именно для этой выставки. Для меня большая честь демонстрировать свои работы в Центре Гейдара Алиева".

Выступая на церемонии открытия выставки, первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева Ферган Новрузов отметил, что Центр Гейдара Алиева всегда работает в направлении пропаганды образцов мировой культуры: "Организация в Центре Гейдара Алиева выставки одного из ярких представителей современного искусства, члена королевской семьи Бахрейна, председателя Национального совета искусств Бахрейна, первого и почетного президента RAK (Rashid Al Khalifa) Art Foundation Шейха Рашида Аль Халифы является важным событием. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от выставки и уйдете с приятными впечатлениями".

Председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов сказал: "Мне очень приятно сегодня посетить такую выставку в этом великолепном здании. Мне посчастливилось встретиться с различными художниками по всему миру и познакомиться с их творческим миром. Арабская культура и наука занимают уникальное место в мире. Эта выставка отличается своей самобытностью. Хочу выразить благодарность всем, кто внес свой вклад в организацию такой замечательной выставки, особенно Центру Гейдара Алиева".

По словам куратора выставки Стефана Стоянова, сегодня воплотилась его самая заветная мечта: "Я был в Баку во время фестиваля искусств Насими. В то время мы также были в этом великолепном Центре Гейдара Алиева, и здание произвело на меня огромное впечатление. Хочу отметить, что Центр Гейдара Алиева является прекраснейшим образцом архитектуры нового века. Я бесконечно счастлив от воплощения в этом здании проекта, о котором я так долго мечтал – выставки Рашида Аль Халифа".

Другой куратор выставки Ясмин Шараби сказала, что на выставке представлены весьма интересные работы художника: "Посетители смогут увидеть здесь произведения, воспевающие уникальные образцы архитектуры Бахрейна, и геометрические фигуры с божественными узорами. Шейх Рашид Аль Халифа в своем творчестве сочетает древность и современность. Работы устремлены в будущее, но в них не забыто прошлое".

Шейх Рашид Аль Халифа, приветствовав собравшихся, отметил, что рад организации своей персональной выставки в таком прекрасном здании. "Хотелось бы еще большего расширения программы обмена между Бахрейном и Азербайджаном в области искусства. Благодарю Фонд Гейдара Алиева и его руководство за то, что предоставили площадку для моей выставки", - подчеркнул художник.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил важность организации выставки Рашида Аль Халифы в нашей столице. "Мы рады, что смогли организовать такую замечательную выставку в Центре Гейдара Алиева. В будущем мы постараемся организовать совместные выставки наших молодых скульпторов и художников в Бахрейне. Думаю, это пойдет на пользу нашим молодым скульпторам и художникам".

Рашид Аль Халифа создает свои работы, вдохновляясь природой, которая его окружает. Произведения художника отличаются от других единством традиционной и современной архитектуры с окружающей средой.

Родившийся в 1952 году в семье короля Бахрейна Рашид Аль Халифа изучал искусство и дизайн в Гастингском колледже в Великобритании. Начал свою карьеру с пейзажной живописи. Изменения в жизни и окружении художника повлияли и на его творчество. Если в 80-е годы прошлого столетия среди работ Рашида Аль Халифы преобладали образцы эфемерного искусства, то в 90-е годы в его творчестве стали больше проявляться абстрактные формы, заметны эксперименты автора с другими материалами, в частности с неровным полотном. А в 2000-е годы на передний план в творчестве художника выходит алюминий.

Рашид Аль Халифа – участник различных международных выставок, художественных ярмарок и биеннале. В настоящее время является председателем Совета искусств Бахрейна. Одно из направлений деятельности основанного им RAK Art Foundation – поддержка молодых художников.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 10 сентября.