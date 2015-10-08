​В Бишкеке пройдет концерт звезд оперного искусства Азербайджана и Кыргызстана

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Концерт "Кыргызстан оперный" состоится 16 октября в Бишкеке, сообщает Report со ссылкой на "Вечерний Бишкек".

На сцену Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова выйдут молодые звезды оперного искусства Азербайджана и Кыргызстана.

Концерт проводится с целью поддержки и развития музыкального искусства республики Кыргызстана.

По сообщению организаторов мероприятия, главным сюрпризом для публики станет выступление гостей из Азербайджана. В Бишкек приезжает дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета имени М.Ахундова, главный приглашенный дирижер Сафоновской академической филармонии, обладатель Приза Джузеппе Синополи - высшей награды Международного конкурса дирижеров имени А. Тосканини в Парме (Италия), лауреат премии президента Азербайджана, сотрудничающий с такими знаменитыми оркестрами мира, как Венский камерный оркестр и Olipya Players (США) Эйюб Кулиев.

Также гости концерта услышат восходящую звезду азербайджанской оперы, вокалистку театра оперы и балета в Баку, участницу ряда международных вокальных конкурсов и фестивалей, заслуженную артистку Азербайджана Илаху Эфендиеву. В Бишкек приедет и Фарид Алиев - молодой солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии, заслуженный артист Азербайджана.

Пришедшие на концерт зрители смогут также познакомиться с выставкой молодых художников, которая будет ждать их в фойе.