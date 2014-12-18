В Бишкеке пройдет День Азербайджана

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Бишкеке 23-24 декабря пройдет День Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Кыргызстане.

Согласно информации, для жителей и гостей столицы организуют показ фильмов "Бабек", "Насими", "Аршин мал алан", "Не та, так эта", а также книжную выставку, посвященную истории, туризму, культуре и другим сферам развития страны. Кроме того, состоится концерт с участием артистов Кыргызстана, Азербайджана и Турции.

Празднование проводится по инициативе посольства и Кыргызско-Турецкого университета "Манас" в честь дня солидарности азербайджанцев всего мира.