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    В Бишкеке пройдет День Азербайджана

    На мероприятии будут показаны азербайджанские фильмы

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Бишкеке 23-24 декабря пройдет День Азербайджана. 

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Азербайджана в Кыргызстане.

    Согласно информации, для жителей и гостей столицы организуют показ фильмов "Бабек", "Насими", "Аршин мал алан", "Не та, так эта", а также книжную выставку, посвященную истории, туризму, культуре и другим сферам развития страны. Кроме того, состоится концерт с участием артистов Кыргызстана, Азербайджана и Турции.

    Празднование проводится по инициативе посольства и Кыргызско-Турецкого университета "Манас" в честь дня солидарности азербайджанцев всего мира.

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