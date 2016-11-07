В Берлине открылась выставка азербайджанских художников

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В действующей в Берлине картинной галерее Берлин-Баку состоялось открытие выставки под названием "Азербайджан встречается с Японией" ("Aserbaidschan Trifft Japan").

Как сообщили Report из Госкомитета по работе с диаспорой, на церемонии открытия присутствовали деятели искусств из Германии, Азербайджана и Японии, ответственный сотрудник по вопросам культуры посольства Азербайджана в Германии Сара Аббасова, исполнительный директор Координационного центра азербайджанцев в Германии Гейдар Мирза и руководитель берлинского офиса Азербайджанской студенческой сети Асиф Масимов.

Здесь было продемонстрировано более 30-ти работ молодых художников из Азербайджана и Японии.

Азербайджан представили Тельман Гулиев, Гюнай Шемси, Магдалена Мехтизаде и Егяна Асадова.

Представителями японской стороны были Томоко Казама, Рикка Аясаки, Ику Хигучи, Циенку Ицинозе.

Выставка продлится до 1 декабря.