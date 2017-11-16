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    В Баку в пассажирском автобусе обнаружены древние серебряные и медные монеты

    Музей национальной истории Азербайджана проинформировали об этом

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В салоне автобуса BakuBus были обнаружены образцы материальной культуры древних времени Азербайджана (предположительно периода Албании) - серебряные и медные монеты.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь BakuBus Мансур Пириев.

    Пресс-секретарь отметил, что в связи с этим был проинформирован Музей национальной истории Азербайджана: "Обнаруженные исторические экспонаты будут переданы по назначению в соответствии с законодательством".

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