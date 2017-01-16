В Баку состоялось мероприятие по случаю Дня культуры Румынии

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По случаю Дня культуры Румынии возле памятника выдающемуся румынскому композитору Джордже Энеску состоялось мероприятие.

Как сообщает Report, мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух стран.

Выступивший на мероприятии посол Румынии в Азербайджане Дан Янку сказал, что две страны имеют крепкие культурные связи: "Культура наводит мосты там, где существуют различия, объединяя людей под одной идеей".

В свою очередь заместитель главы исполнительной власти Бинагадинского района Айгюн Алиева заявила, что между Азербайджаном и Румынией существуют крепкие стратегические отношения. Она выразила удовлетворение тем, что памятник известному румынскому композитору установлен именно в Бинагадинском районе.

Мероприятие завершилось чтением стихов румынского поэта Михая Эминеску.