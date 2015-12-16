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    В Баку прошли Дни Москвы

    В Азербайджанском государственном русском драматическом театре состоялась предновогодняя презентация Москвы

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна в Баку состоялась предновогодняя презентация Москвы. 

    Как сообщает Report, в ходе презентации была продемонстрирована выставка фотографий "Моя Москва". Посетители также смогли виртуально посетить Москву в рамках проекта "Москва твоими глазами".

    Была представлена развлекательная программа для всех гостей "Московская ярмарка", проведен мастер-класс для детей и взрослых "Настроение праздника". 

    Далее состоялся концерт победителя телевизионного конкурса "Голос" Сергея Волчкова, исполняющего песни Муслима Магомаева. 

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