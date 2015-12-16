В Баку прошли Дни Москвы

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени С.Вургуна в Баку состоялась предновогодняя презентация Москвы.

Как сообщает Report, в ходе презентации была продемонстрирована выставка фотографий "Моя Москва". Посетители также смогли виртуально посетить Москву в рамках проекта "Москва твоими глазами".

Была представлена развлекательная программа для всех гостей "Московская ярмарка", проведен мастер-класс для детей и взрослых "Настроение праздника".

Далее состоялся концерт победителя телевизионного конкурса "Голос" Сергея Волчкова, исполняющего песни Муслима Магомаева.