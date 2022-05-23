В Баку прошел концерт Викрама Рузахунова

В Баку прошел концерт известного джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова, сообщает Report.
Викрам любит исполнять известные композиции так, как никто не исполнял и продемонстрировал это на бакинской сцене. Музыка Чика Кореа в его импровизации вызвала бурный восторг зрителей и музыканта вызывали на бис.
В своем творчестве музыкант показывает широкое мастерство: начиная с собственной аранжировки и заканчивая свободной интерпретацией музыкальных произведений.
Экспериментальность, постоянные поиски оригинальной интерпретации джазовых композиций, ставших мировой классикой давно стали визитной карточкой музыканта.
Еще один козырь Викрама - способность легко и ненавязчиво вплетать восточные мотивы и народную музыку в джазовые импровизации.
Концерт завершился выступлением на бис и бурными овациями зрителей.