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В Баку пройдет соревнование воздушных змеев Sanjo Kite Race

В Баку пройдет соревнование воздушных змеев Sanjo Kite Race В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Японией и Азербайджаном, в рамках мероприятий «Год японо-азербайджанской дружбы» в Баку и в Ленкоране будет проведен запуск воздушных змей.
Kультурная политика
21 июля 2022 г. 13:27
В Баку пройдет соревнование воздушных змеев Sanjo Kite Race

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией, в рамках мероприятий по случаю "Года японо-азербайджанской дружбы" в Баку и Лянкяране состоятся соревнования по запуску воздушных змеев.

Как передает Report со ссылкой на посольство Японии в Азербайджане, мероприятие пройдет 23-го июля на площади у Исполнительной власти Лянкярана и 24-го июля - на Бакинском приморском бульваре.

Для этого из Японии приглашены 11 художников по росписи воздушных змеев. Мероприятие пройдет в формате соревнования Sanjo Kite Race. Участники, разделившись на 2 команды по 5 человек в каждой, будут сражаться, чтобы сбить воздушного змея соперника. Воздушные змеи, используемые для соревнований, имеют шестиугольную форму и являются уникальным атрибутом города Санко. Он может летать в небе даже при слабом ветре и прост в управлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Sanco Çərpələng yarışı” keçiriləcək
Версия на английском языке Baku to host Sanjo Kite Race

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