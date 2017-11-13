Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет неделя турецких фильмов.
Как сообщает Report, церемония открытия мероприятия состоится 16 ноября в Киноцентре Низами.
На церемонии также ожидается участие посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала и председателя Местного кружка мышления Метина Гюндогду.
Отметим, что неделя турецких фильмов продлится до 20 ноября.
Напомним, что мероприятие организовано Местным кружком мышления при содействии министерства культуры и туризма Турции.
Samirə AbdullayevaАвтор новости