В Баку пройдет неделя турецких фильмов

13 ноября, 2017 20:32

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет неделя турецких фильмов. Как сообщает Report, церемония открытия мероприятия состоится 16 ноября в Киноцентре Низами. На церемонии также ожидается участие посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала и председателя Местного кружка мышления Метина Гюндогду. Отметим, что неделя турецких фильмов продлится до 20 ноября. Напомним, что мероприятие организовано Местным кружком мышления при содействии министерства культуры и туризма Турции.

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