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    В Баку пройдет неделя турецких фильмов

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет неделя турецких фильмов.

    Как сообщает Report, церемония открытия мероприятия состоится 16 ноября в Киноцентре Низами.

    На церемонии также ожидается участие посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала и председателя Местного кружка мышления Метина Гюндогду.

    Отметим, что неделя турецких фильмов продлится до 20 ноября.

    Напомним, что мероприятие организовано Местным кружком мышления при содействии министерства культуры и туризма Турции. 

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