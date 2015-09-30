В Баку пройдет фестиваль текилы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку ожидается проведение фестиваля текилы.
Об этом Report сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.
По его словам, фестиваль планируется провести в конце октября. На мероприятии будут представлены различные сорта текилы,а также будет приглашен мексиканский специалист по этому виду напитка, который расскажет гостям о сортах и процессе изготовления текилы.
Кроме того, ведется работа по организации показа мексиканского кино в Баку, а также организация фотовыставки.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
Поделиться в Facebook