В Баку пройдет фестиваль текилы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку ожидается проведение фестиваля текилы.

Об этом Report сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

По его словам, фестиваль планируется провести в конце октября. На мероприятии будут представлены различные сорта текилы,а также будет приглашен мексиканский специалист по этому виду напитка, который расскажет гостям о сортах и процессе изготовления текилы.

Кроме того, ведется работа по организации показа мексиканского кино в Баку, а также организация фотовыставки.