 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет фестиваль текилы

    Гостям расскажут о сортах и процессе изготовления текилы

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Баку ожидается проведение фестиваля текилы.

    Об этом Report сообщил посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.

    По его словам, фестиваль планируется провести в конце октября. На мероприятии будут представлены различные сорта текилы,а также будет приглашен мексиканский специалист по этому виду напитка, который расскажет гостям о сортах и процессе изготовления текилы.

    Кроме того, ведется работа по организации показа мексиканского кино в Баку, а также организация фотовыставки. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi