В Баку пройдет фестиваль Низами

Состоится презентация 3D Mapping на основе миниатюр, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Состоится презентация 3D Mapping на основе миниатюр, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Анар Керимов.

"14-16 октября в рамках Года Низами Гянджеви на фасаде Национального литературного музея имени Низами состоится презентация 3D-карт на основе миниатюр, посвященных творчеству нашего великого поэта. Приглашаю всех на фестиваль Низами", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.