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В Баку пройдет фестиваль Низами

В Баку пройдет фестиваль Низами Состоится презентация 3D Mapping на основе миниатюр, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.
Kультурная политика
11 октября 2021 г. 00:49
В Баку пройдет фестиваль Низами

Состоится презентация 3D Mapping на основе миниатюр, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Анар Керимов.

"14-16 октября в рамках Года Низами Гянджеви на фасаде Национального литературного музея имени Низами состоится презентация 3D-карт на основе миниатюр, посвященных творчеству нашего великого поэта. Приглашаю всех на фестиваль Низами", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.

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Версия на азербайджанском языке Nizami festivalı keçiriləcək

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