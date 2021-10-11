В Баку пройдет фестиваль Низами

Состоится презентация 3D Mapping на основе миниатюр, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.
Как передает Report, об этом сообщил министр культуры Анар Керимов.
"14-16 октября в рамках Года Низами Гянджеви на фасаде Национального литературного музея имени Низами состоится презентация 3D-карт на основе миниатюр, посвященных творчеству нашего великого поэта. Приглашаю всех на фестиваль Низами", - написал министр в своем Twitter-аккаунте.
14-16 oktyabrda Nizami Gəncəvi ili çərçivəsində Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Nizamı adına Milli Ədəbiyyat Muzeyinin fasadında dahi şairimizin əsərlərinə həsr olunmuş miniatürlər əsasında 3D mapping təqdimatı keçiriləcək. Hamını Nizami festivalına dəvət edirəm pic.twitter.com/9jT7KimsYf