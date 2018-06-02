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    В Баку проходит праздник европейской культуры

    С концертами выступят азербайджанский певец и композитор Мири Юсиф и известная итальянская певица Ин-Грид

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Праздник европейской культуры "Еврогородок-2018"  открылся сегодня  на Бакинском приморском бульваре в рамках празднования 100-летия независимости Азербайджанской Демократической Республики.

    Как сообщает Report, традиционно организаторами европейского городка является делегация Европейского Союза в Азербайджане в сотрудничестве с 20 посольствами стран-членов ЕС в Баку. 

    Посетители "Еврогородка"  смогут  больше узнать о Европейском Союзе и его ценностях, о многолетнем сотрудничестве и партнерстве ЕС и Азербайджана.

    В рамках  мероприятия состоятся виртуальные туры по странам Европы, уроки национальных и европейских танцев, караоке, школа языков с представителями посольств и культурных центров, познавательные шоу, включающие химические и физические эксперименты, фейс-арт, мастер-класс по плетению венков, создание различных предметов 3D ручкой и многое другое. 

    Специальная футбольная площадка  организована AFFA. 

    Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть кулинарное шоу приготовления знаменитых европейских блюд, таких как, например, "паэлья". 

    Впервые в рамках Европейского Городка 2018 министерство культуры Азербайджана выставит различные виды народного искусства и библиотеку. Центр традиционного искусства "Ичеришехер" представит коллекцию национального бренда "Dastan". 

    Европейский Городок будет открыт для посетителей допоздна, а закроет его грандиозный концерт, в котором примут участие азербайджанский певец и композитор Мири Юсиф и известная итальянская певица Ин-Грид.

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