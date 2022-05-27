В Баку проходит фестиваль корейской музыки "k-pop”

В Баку проходит фестиваль "k-pop” музыки.

В Баку проходит фестиваль "k-pop” музыки.

Как передает Report, мероприятие организованно посольством Кореи в Азербайджане.

Открывая фестиваль, посол Кореи Ким Тонг Оп отметил, что он проводится в год 30-летия установления дипотношений между странами. Фестиваль "k-pop” музыки организовывался в Баку ежегодно, однако последние два года он не проводился из-за пандемии.

Корейский дипломат отметил, что в рамках празднования 30-летия установления дипотношений посольство также планирует организовать в июне археологический семинар, на котором будут обсуждены результаты археологических раскопок в Габале, проводимых на протяжении 10 лет командой, состоящей из сотрудников Института археологии и этнографии НАНА и специалистов нескольких научных центров Кореи. Также в Баку ожидается проведение гуманитарного семинара в июле, чемпионата по тхэквондо и модного показа национальной корейской одежды в октябре.

В ходе фестиваля "k-pop” музыки его участники продемонстрирует свои вокальные и танцевальные номера в стиле "k-pop”. Среди 9 конкурсантов судьи определят лучшие работы.

K-pop (от англ. Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире.