В Баку приступил к работе международный семинар на тему издания книг и цифрового издательства - ОБНОВЛЕНО

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***11:20

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Агентством по правам человека в Баку организован международный семинар на тему "Издание книги и цифровая революция: правильные направления, процессы и практические шаги в промышленности цифрового издательства".

Как передает Report, семинар открыл председатель Агентства по авторским правам Кямран Иманов.

Он отметил, что 23 апреля объявлен ЮНЕСКО "Всемирным днем книги и авторского права", а 26 апреля – "Международный день интеллектуальной собственности", объявленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

К. Иманов отметил, что в Азербайджане 23 апреля отмечается с 1997 года, а 26 апреля - с 2001 года: "Сегодняшнее мероприятие посвящается электронным изданиям, касается призывов электронных книг и цифровой революции, проблем авторских прав в связи с ситуацией в электронных библиотеках. На мероприятии, которое состоится 26 апреля, мы поговорим о старинных текстах и классических источниках, разоблачающих армянский плагиат, общественности донесут новую информацию в некоторых исторических произведениях. Проведение важного международного мероприятия в Баку не случайно. Наша сфера авторских прав, основу которой заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, а усилиями президента Ильхама Алиева, по отзывам экспертов, сейчас одна из показательных систем. Оценивая систему авторских прав Азербайджана, прошедшую 25-летний путь развития, нужно отметить представление Азербайджана в руководящем координационном и бюджетном комитетах ВОИС, выступление наших коллег на уровне международных экспертов и избрание нашего представителя вице-президентом в Договорную ассамблею ВОИС по авторским правам".

К. Иманов отметил, что Азербайджан по индексу защиты авторских прав в последние годы занимает лидирующие позиции среди стран СНГ и первое место по Южному Кавказу в отчете по конкурентоспособности самой престижной международной рейтинговой структуры – Мирового экономического форума: "Доля нашей страны в креативной экономике (авторство и промышленность, опирающаяся на интеллектуальную собственность) миновала 5%, находится на среднем уровне в мире и даже опережает некоторые развитые страны".

К. Иманов подчеркнул, что Азербайджан переходит к инновационному развитию, что означает увеличение внимания к интеллектуальной собственности: "Цифровые технологии создали в программе немыслимые возможности. Новые форматы цифровых технологий видимо расширили сферу изданий, специализирующихся на издании литературы и периодической печати, дали возможности более широкой аудитории независимо от места и вкуса читателей. Рынок электронных изданий в последние 10 лет сильно увеличился, сейчас на европейском рынке метод электронного издания книг занимает от 3 до 15% общих изданий. Европейским читателям доступны 2,5 млн электронных книг, их можно купить, использовать как абоненту или приобретать в режиме потоковой выдачи. Ценность этого рынка составляет 114 млрд. евро и измеряется 15% трат на рынке развлечений и СМИ".

Председатель агентства отметил, что среди электронных книг можно приобрести от учебников и научных книг до кулинарных и детских книг: "В Азербайджане 7 издательств издают электронные книги, 79 газет и журналов наряду с печатной версией, используют и электронную, осуществляют электронную продажу книг. Наши библиотеки оцифрованы. Особенно надо отметить предложение министерством образования электронных учебников в открытом доступе в интернете (CC – Kreativ Kommons)".

Председатель комитет общественных объединений и религиозных структур Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов подчеркнул, что создание электронного издательства, наряду со стимулированием развития, создает и проблему увеличения плагиата: "Важно бороться с этим".

В завершении семинара состоялись презентации на темы "Электронные издания и проблемы авторских прав", "Электронные библиотеки и электронные библиотечные системы."

Было отмечено, что издательское дело выполняет различные функции образования, развлечения и информационного просвещения, создает возможности для авторов и создателей контента зарабатывать на интеллектуальной собственности путем правильной подобранной модели бизнеса.

К. Иманов подчеркнул, что цифровые технологии новыми и интересными форматами расширяют сферу издательской деятельности, расширяют аудиторию независимо от места и периода.

В мероприятии обсудили ситуацию с издательским рынком в Европе и Азербайджане, существующие и намечающие специализированные формы, влияние электронной торговли на электронные книги и новые издательские бизнес-модели.