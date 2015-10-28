В Баку презентовали традиционный мексиканский напиток мескаль

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В резиденции посла Мексики в Азербайджане состоялась презентация национального алкогольного напитка Мексики - мескаля.
Как сообщает Report, на мероприятии известный в Мексике мескалье Серхио Инурригарро рассказал о происхождении, производстве напитка и о том, как его надо пить.
С.Инурригарро отметил, что мескаль производится, в основном, в 8 штатах Мексики, годовое производство составляет около 2 млн. литров.
Мескалье отметил, что умеренное употребление напитка не вредит организму, повышает его тонус.
В конце, участники мероприятия получили возможность попробовать разные сорта мескаля.
Отметим, что мескаль производится из сока голубой агавы. Самой известной его разновидностью является текила.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости