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    В Баку презентовали традиционный мексиканский напиток мескаль

    Известный в Мексике мескалье Серхио Инурригарро рассказал о его происхождении и производстве

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В резиденции посла Мексики в Азербайджане состоялась презентация национального алкогольного напитка Мексики - мескаля.

    Как сообщает Report, на мероприятии известный в Мексике мескалье Серхио Инурригарро рассказал о происхождении,  производстве напитка и о том, как его надо пить.

    С.Инурригарро  отметил, что мескаль производится, в основном, в 8 штатах Мексики, годовое производство составляет около 2 млн. литров.

    Мескалье отметил, что умеренное употребление напитка не вредит организму, повышает его тонус.

    В конце, участники мероприятия получили возможность попробовать разные сорта мескаля.

    Отметим, что мескаль производится из сока голубой агавы. Самой известной его разновидностью является текила.

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