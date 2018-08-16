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    В Баку отметят 76-летнюю годовщину со дня рождения Муслима Магомаева

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Состоится церемония почтения памяти, посвященная 76-й годовщине со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося певца, композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал" Муслима Магомаева.

    Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры Азербайджана, церемония состоится 17 августа в 17:00 на Первой аллее Почетного захоронения.

    Отметим, что Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в городе Баку.

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