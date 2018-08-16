В Баку отметят 76-летнюю годовщину со дня рождения Муслима Магомаева

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Состоится церемония почтения памяти, посвященная 76-й годовщине со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося певца, композитора, кавалера орденов "Шохрат" и "Истиглал" Муслима Магомаева.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры Азербайджана, церемония состоится 17 августа в 17:00 на Первой аллее Почетного захоронения.

Отметим, что Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в городе Баку.