В Баку отметили юбилей первого полета человека в космос

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) отметили юбилей первого полета человека в космос.

Как сообщает Report, в центре была представлена тематическая фотовыставка "Первому полету человека в космос – 55!", которая вобрала в себя известные и редкие фотографии первого космонавта Юрия Гагарина, который 12 апреля 1961 года совершил первый в истории полет в космос.

Также были представлены книги об истории космонавтики, недавно подаренные РИКЦ летчиком-космонавтом Юрием Батуриным, который направил участникам бакинского мероприятия специальное поздравление со Всемирным днем космонавтики.

С приветствием к собравшимся обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он, в частности, отметил: "Это была общая победа всего советского народа. Азербайджанские ученые активно участвовали в космических разработках, а председателем Государственной комиссии по лётным испытаниям пилотируемых кораблей был уроженец Азербайджана Керим Керимов".

Далее состоялся большой праздничный концерт, на котором молодые азербайджанские исполнители представили музыкальный цикл на космическую тематику.

Гостями РИКЦ на этом мероприятии стали члены делегации министерства культуры Республики Дагестан во главе с заместителем министра Мурадом Гаджиевым.