В Баку отметили праздник весны - Мэрцишор - ФОТО

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете языков прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Весны - мэрцишор, отмечаемом в Румынии и Молдове.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии и. о. ректора АУЯ Афган Абдуллаев назвал это мероприятие значимым, так как впервые в Азербайджане этот праздник отмечается в данном университете.

Он отметил наличие тесных связей с Румынией и Молдовой, пожелал успехов этим странам и рассказал о будущих мероприятиях в университете, которые будут проведены с посольствами этих стран.

В свою очередь посол Румынии в Азербайджане Дан Янку рассказал об этом празднике, сравнив его с Новруз-байрамы и отметив, что он отражает надежды, которые имеются у народов в связи со следующим годом.

Посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ в свою очередь сообщил, что мэрцишор включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он также сравнил праздник мэрцишор с Новрузом, добавив, что в Молдове проживают до 5000 азербайджанцев, которые уже начинают готовиться к этому празднику.

Мэрцишор - традиционный праздник встречи весны в Румынии и Молдове. Празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, также как и праздник, называется мэрцишором и считается оберегом на удачу и здоровье.