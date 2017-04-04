В Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, на выставке представлены фотографии и фотодокументы, отражающие важные события в развитии российско-азербайджанских отношений за эти годы.

С приветствием к собравшимся обратились временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев и руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Накануне в Баку прошло заседание круглого стола "Россия-Азербайджан: 25-летие дипломатических отношений. Стратегия партнерства", организованное Политологическим центром "Север-Юг". В нем приняли участие ведущие азербайджанские и российские эксперты, депутаты, сотрудники ряда дипломатических представительств.