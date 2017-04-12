Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля в День авиации и космонавтики в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась фотовыставка "Наши в космосе". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, на ней представлены фотографии, рассказывающие о первых шагах человечества в космосе, первых конструкторах и космонавтах.

С приветствием к гостям обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он рассказал о том, что при поддержке представительства в течение недели во многих бакинских школах, а также в Национальной академии авиации Азербайджана, проводятся Гагаринские уроки и другие мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В период работы выставки ее посетят школьники и студенты, а также все желающие, интересующиеся историей покорения космоса.