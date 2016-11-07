Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку начала работу IV Международная театральная конференция "Мультикультурализм и театр", организованная при поддержке министерства культуры и туризма, Союза театральных деятелей, Национальной Академии наук Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма.

Как сообщает Report, в конференции принимают участие 150 представителей из 38 стран.

Перед началом работы участники ознакомились с развернутой в фойе Музыкального театра выставкой о прошлых международных театральных конференциях.

Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев зачитал послание президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев поприветствовал гостей и рассказал о путях развития азербайджанского театра. Он отметил, что основная цель конференции - создание платформы для обсуждения возможностей современного театра театральными профессионалами разных стран.

Сегодня Азербайджан – страна, известная своими толерантными и мультикультуральными традициями. Населяющие республику представители различных народов говорят и развивают культуру на родном языке. "Год мультикультурализма" нашел свое воплощение и на театральной сцене.

Министр напомнил, что инсценировка комедий М.Ф.Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства" и "Гаджи Гара" по инициативе выдающегося просветителя Гасан бека Зардаби и известного писателя Наджаф бека Везирова в 1873 году в Баку, заложила фундамент светского профессионального театра не только в нашей стране, но и на всем мусульманском Востоке.

"С тех пор прошло 114 лет. За этот отрезок времени облик и статус азербайджанского театра изменился, совершенствуются художественные поиски, творческий подход. В прогрессе национального театра исключительную роль сыграло формирование сподвижников от искусства – актеров и режиссеров.

Таким образом, азербайджанский театр начинает осуществлять миссию по сохранению и популяризации национально-культурных ценностей, постижению прогрессивных идей. Благодаря стараниям и вниманию государства к театральному искусству за короткий срок возникают новые учреждения различного типа", - отметил министр.

Отмечалось, что на конференции представлены Международный институт театра, Международная федерация театральных исследований, Международная ассоциация театральных критиков, ASSITEJ (Международная ассоциация детских и молодежных театров), UNIMA (Международный союз кукольных театров), MTBA (Международная ассоциация музыкальных театров).

Абульфас Гараев пожелал успехов работе ставшей традиционной Бакинской Международной театральной конференции, выразил уверенность, что она станет подлинным творческим форумом.

Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях.

IV Международная театральная конференция завершит работу 8 ноября.