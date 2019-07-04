В Баку и Габале состоятся концерты, посвященные азербайджано-швейцарскому сотрудничеству

В Баку и Габале состоятся концерты, посвященные 20-летию двустороннего технического сотрудничества Швейцарии в Азербайджане.

Как сообщает Report, 6 июля в 19.00, в Бакинской музыкальной академии выступят Швейцарский молодежный оркестр "İl mosaico" и азербайджанский виолончелист Орхан Гусейнов.

Еще один их концерт состоится 8 июля в 19:00 в Габалинском культурном центре в городе Габала.

Мероприятия организованы посольством Швейцарии в Азербайджане.

Вход на концерт свободный.